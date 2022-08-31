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Для кафе и ресторанов в Киеве вводят новые ограничения

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КИев, Среда 31 августа 2022 14:38
Для кафе и ресторанов в Киеве вводят новые ограничения Фото: Для кафе и ресторанов в Киеве вводят новые ограничения (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С четверга, 1 сентября, в Киеве заведения общественного питания смогут работать только до 22:00. Соответствующее решение принял Совет обороны столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

В горадминистрации напомнили, что в Киеве в 23:00 начинает действовать комендантский час.

"Его нужно соблюдать неукоснительно, чтобы не создавать конфликтные ситуации с правоохранителями и силами обороны и не подвергать опасности себя и других горожан", - говорится в сообщении.

Напомним, в столице задумали сделать безопасные остановки-укрытия из-за угрозы ракетных ударов.

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