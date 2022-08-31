Для кафе і ресторанів у Києві вводять нові обмеження

З четверга, 1 вересня, в Києві заклади громадського харчування зможуть працювати тільки до 22:00. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА) в Telegram.

У міськадміністрації нагадали, що в Києві о 23:00 починає діяти комендантська година.

"Його потрібно дотримуватися неухильно, щоб не створювати конфліктні ситуації з правоохоронцями і силами оборони і не наражати на небезпеку себе та інших городян", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у столиці задумали зробити безпечні зупинки-укриття через загрозу ракетних ударів.

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