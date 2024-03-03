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Кафе, музеї й не тільки. У Львові розробили карту доступності для людей з інвалідністю

Фото: карту доступності для людей з інвалідністю розробили для львів'ян (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Для львів'ян та гостей міста розробили мапу з інклюзивними локаціями, якими без зайвих проблем зможуть скористатись люди з обмеженими можливостями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Львова Андрія Садового.

Мер міста поділився посиланням на Карту доступності Львова, та зауважив, що дана мапа значно спростить життя людей в місті. Загалом на мапі відмічено:

  • заклади харчування;
  • заклади розміщення;
  • музеї;
  • комунальні установи;
  • муніципальні центри;
  • театри;
  • бібліотеки;
  • парки та сквери;
  • заклади охорони здоров'я;
  • а також розважальні заклади (магазини, концертні зали).

"Не лише містам та локаціям треба ставати інклюзивними. Це також стосується людей", - додав Садовий.

Знайти карту можна за посиланням

Раніше РБК-Україна розповідало, хто має право на пенсію по інвалідності та як її отримати.

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Львів