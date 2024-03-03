Кафе, музеї й не тільки. У Львові розробили карту доступності для людей з інвалідністю

Для львів'ян та гостей міста розробили мапу з інклюзивними локаціями, якими без зайвих проблем зможуть скористатись люди з обмеженими можливостями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Львова Андрія Садового.
Мер міста поділився посиланням на Карту доступності Львова, та зауважив, що дана мапа значно спростить життя людей в місті. Загалом на мапі відмічено:
"Не лише містам та локаціям треба ставати інклюзивними. Це також стосується людей", - додав Садовий.
Знайти карту можна за посиланням.
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