Кафе, музеи и не только. Во Львове разработали карту доступности для людей с инвалидностью

Для львовян и гостей города разработали карту с инклюзивными локациями, которыми без лишних проблем смогут воспользоваться люди с ограниченными возможностями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Львова Андрея Садового.
Мэр города поделился ссылкой на Карту доступности Львова и отметил, что данная карта значительно упростит жизнь людей в городе. В целом на карте отмечено:
"Не только городам и локациям нужно становиться инклюзивными. Это тоже касается людей", - добавил Садовый.
Найти карту можно по ссылке.
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