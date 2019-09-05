В кафе могут появиться туалеты без разделения на женские и мужские

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины получило предложение разрешить в небольших кафе и других подобных заведениях предусматривать туалетные комнаты без разделения на женские и мужские. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как отмечается в сообщении, что сейчас, согласно действующим строительным нормам, санузлы для посетителей должны обязательно проектироваться раздельными для мужчин и женщин.

В министерстве напопоминают, что сегодня в действующих нормах разрешается вообще не делать туалеты в кафе до 50 мест. Таким образом, это будет выходом в решении такого вопроса для небольших заведений, где не так много посадочных мест.

Как сообщало РБК-Украина, новые государственные строительные нормы (ГСН) по обязательному устройству туалетов для пассажиров на входе/выходе из станций метро при их новом строительстве или реконструкции вступают в силу с 1 сентября 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, новые строительные нормы предусматривают, что в крупных супермаркетах с 1 августа 2019 года общественные туалеты будут обязательными.