Кафе, магазины и салоны красоты в "Дії": правительство упростило процедуру регистрации бизнеса
Фото: правительство упростило процедуру регистрации бизнеса (Getty Images)
Кабмин упростил условия начала в Украине предпринимательской деятельности. Отныне регистрировать ту или иную собственность предприниматели смогут с помощью приложения "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко.
"Украинцы смогут регистрировать кафе, магазины, салоны красоты на портале "Дія" благодаря услугам "е-Підприємець",- написал он.
Следовательно, упрощается процедура начала и осуществления хозяйственной деятельности и предусматривает получение:
- государственной регистрации физического лица предпринимателем;
- государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью на основании модельного статуса;
- регистрации плательщиком единого налога;
- регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость.
Подробности о регистрации предпринимательской деятельности можно узнать непосредственно в приложении "Дія".