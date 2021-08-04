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Кафе, магазины и салоны красоты в "Дії": правительство упростило процедуру регистрации бизнеса

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Киев, Среда 04 августа 2021 13:52
Кафе, магазины и салоны красоты в "Дії": правительство упростило процедуру регистрации бизнеса Фото: правительство упростило процедуру регистрации бизнеса (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Кабмин упростил условия начала в Украине предпринимательской деятельности. Отныне регистрировать ту или иную собственность предприниматели смогут с помощью приложения "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко.

"Украинцы смогут регистрировать кафе, магазины, салоны красоты на портале "Дія" благодаря услугам "е-Підприємець",- написал он.

Следовательно, упрощается процедура начала и осуществления хозяйственной деятельности и предусматривает получение:

  • государственной регистрации физического лица предпринимателем;
  • государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью на основании модельного статуса;
  • регистрации плательщиком единого налога;
  • регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость.

Подробности о регистрации предпринимательской деятельности можно узнать непосредственно в приложении "Дія".

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