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Кафе, магазини та салони краси у "Дії": уряд спростив процедуру реєстрації бізнесу

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Київ, Середа 04 серпня 2021 13:52
Кафе, магазини та салони краси у "Дії": уряд спростив процедуру реєстрації бізнесу Фото: уряд спростив процедуру реєстрації бізнесу (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Кабмін спростив умови для започаткування в Україні підприємницької діяльності. Відтепер реєструвати ту чи іншу власність підприємці зможуть за допомогою додатку "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал нардепа Олексія Гончаренка.

"Українці зможуть реєструвати кафе, магазини, салони краси на порталі "Дія" завдяки послугам "е-Підприємець", - написав він.

Відтак, спрощується процедура започаткування та провадження господарської діяльності та передбачає отримання:

  • державної реєстрації фізичної особи підприємцем;
  • державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статусу;
  • реєстрації платником єдиного податку;
  • реєстрації платником податку на додану вартість тощо.

Подробиці щодо реєстрації підприємницької діяльності можна дізнатися безпосередньо у додатку "Дія".

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