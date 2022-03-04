Кадыровцы застрелили несколько сотрудников Запорожской АЭС, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что кадыровцы обстреляли Запорожскую АЭС. В частности, они убили несколько сотрудников станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Кадыровцы на АЭС убили нескольких работников, контролировавших ядерную безопасность. Мы не можем гарантировать, что в голове этих чеченских боевиков. И Россия тоже не может, кадыровцы могут шантажировать и ее", - заявил он.

Арахамия подчеркнул, что подобное может произойти и на Южноукраинской АЭС.

"Все должны объединиться по этому вопросу. Могут случиться и другие подобные захвата... Далее может случиться Южноукраинская АЭС. Это угроза международного терроризма на ядерных объектах", - добавил он.