Кадыровцы воруют пистолеты у российских военных. СБУ опубликовала новый разговор
Служба безопасности Украины опубликовала новый разговор, где оккупант рассказывает, что кадыровцы воруют даже у российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Так, один из оккупантов, который стоит в Херсонской области, жалуется своему знакомому, что чеченцы украли у него пистолет.
"Приехали, мол, помолиться: "пусти, братец, мы свои, на разведке". Уронил, короче, бля**ь... Он пока молился, ПМ подрезал, нах*й! Прыгнули в тачку и... сбежали", - рассказывает российский захватчик.
За потерю оружия оккупанта отправили копать окопы. Однако выяснилось, что просто так за эту вину не откупиться, поэтому ему дали 2 дня на поиски.
"А если не найду, меня убьют! И спишут, что пропал", - объясняет он.
Ранее мы сообщали, что СБУ опубликовала новый перехват, где выяснилось, что оккупанты убивают украинских матерей на глазах у детей.
Также мы писали, что российский оккупант признался СБУ в убийстве гражданских в Украине.
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