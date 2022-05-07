Кадирівці крадуть пістолети у російських військових. СБУ опублікувала нову розмову
Служба безпеки України опублікувала нову розмову, де окупант розповідає, що кадирівці крадуть навіть у російських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Так, один з окупантів, який стоїть у Херсонській області, скаржиться своєму знайомому, що чеченці украли у нього пістолет.
"Приїхали, мовляв, помолитися: "пусти, братику, ми свої, на розвідці". Впустив, коротше, бля**ь... Він поки молився, ПМ підрізав, нах*й! Стрибнули в тачку і... втекли", - розповідає російський загарбник.
За втрату зброї окупанта відправили копати окопи. Однак з’ясувалося, що просто так за цю провину не відкупитися, тож йому дали 2 дні на пошуки.
"А якщо не знайду, мене вб'ють! І спишуть, що пропав", – пояснює він.
Раніше ми повідомляли, що СБУ опублікувала нове перехоплення, де з'ясувалось, що окупанти вбивають українських матерів на очах у дітей.
Також ми писали, що російський окупант зізнався СБУ в убивстві цивільних в Україні.
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