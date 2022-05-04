Российский оккупант признался СБУ в убийстве гражданских в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал СБУ .

21-летний оккупант ушел на войну, чтобы "материально поддержать свою мать". Его боевой путь, однако, получился недолгим – пересечение границы, продвижение в Сумскую область, а затем сопровождение колонны раненых обратно в РФ.

"Дорогой их разбили украинские защитники, поэтому этот "герой" с коллегами "отжали" 2 легковых автомобиля у обычных украинцев. Вражеский захватчик в упор выпустил очередь в гражданского, который имел несчастье попасть на глаза оккупантам", – говорится в сообщении.

Теперь российский военнослужащий пытается оправдать военное преступление "приказом". Однако следователи СБУ инкриминируют ему статью Уголовного кодекса с санкцией до 15 лет лишения свободы.