ru ua
Ср, 04 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российский оккупант признался СБУ в убийстве гражданских в Украине

Новина українською →
Украина, Среда 04 мая 2022 14:32
Российский оккупант признался СБУ в убийстве гражданских в Украине Фото: Спецназовцы СБУ (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Антон Федорцив

Служба безопасности Украины обнародовала видеодопрос российского военнослужащего, который после вторжения расстрелял мирных украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал СБУ.

21-летний оккупант ушел на войну, чтобы "материально поддержать свою мать". Его боевой путь, однако, получился недолгим – пересечение границы, продвижение в Сумскую область, а затем сопровождение колонны раненых обратно в РФ.

"Дорогой их разбили украинские защитники, поэтому этот "герой" с коллегами "отжали" 2 легковых автомобиля у обычных украинцев. Вражеский захватчик в упор выпустил очередь в гражданского, который имел несчастье попасть на глаза оккупантам", – говорится в сообщении.

Теперь российский военнослужащий пытается оправдать военное преступление "приказом". Однако следователи СБУ инкриминируют ему статью Уголовного кодекса с санкцией до 15 лет лишения свободы.

К слову, российские оккупанты заставляют предпринимателей захваченной Каховки пройти перерегистрацию деятельности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация Украина ВС РФ Война России против Украины
NEWS
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны