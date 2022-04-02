Кадыровцы ради развлечения бегают в Мариуполе за детьми и стреляют им по ногам, - СБУ

На перехваченных разговорах СБУ можно услышать, как оккупанты ведут себя как звери и деградируют. В частности, оккупанты рассказал, что в Мариуполе кадыровцы стреляют детям по ногам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

В частности, один из захватчиков рассказывает жене о "сафари" на детей в Мариуполе, где кадыровцы бегут за маленькой украинской девочкой и стреляют ей по ногам. Все это они делают для развлечения.

Также оккупант хвастается захваченными под Киевом трофеями: "машин набрали себя, бл*дь. Ружьев себе понабирали, карабинов".

Кроме того, другой оккупант рассказывает отцу, что они едят украинских собак. Он говорит, что с питанием у них все нормально: "собаку зарезали, съели", ибо просто "нутрии закончились".

"Хуже всего, что даже "мирные" россияне, которые остались в РФ, смакуют эти зверства, которые их родственники творят Украине", - говорится в сообщении.