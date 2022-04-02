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Кадирівці задля розваги бігають у Маріуполі за дітьми та стріляють їм по ногах, - СБУ

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Маріуполь, Субота 02 квітня 2022 14:53
Кадирівці задля розваги бігають у Маріуполі за дітьми та стріляють їм по ногах, - СБУ СБУ перехопила розмлву окупантів (meta.ua)
Автор: Тетяна Самарук

На перехоплених розмовах СБУ можна почути, як окупанти поводяться як звірі та деградують. Зокрема, окупант розповів, що в Маріуполі кадирівці стріляють дітям по ногах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зокрема, один із загарбників розповідає дружині про "сафарі" на дітей в Маріуполі, де кадирівці біжать за маленькою українською дівчинкою і стріляють їй по ногах. Все це вони роблять для розваги.

Також окупант вихваляється захопленими під Києвом трофеями: "машин набрали себе, бл*дь. Ружьев себе понабирали, карабинов".

Окрім того, інший окупант розповідає батькові, що вони їдять українських собак. Він каже, що з харчуванням у них все нормально: "…собаку зарезали, съели", бо просто "нутрии закончились".

"Найгірше, що навіть "мирні" росіяни, які залишилися в РФ, смакують ці звірства, які їхні родичі творять Україні", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що СБУ затримала скандального політичного експерта за держзраду.

Також ми писали, що СБУ ліквідувала російського інтернет-агента та знешкодила банду, яка нападала на тероборону.

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