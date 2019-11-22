Кадровый резерв: каких работников не хватает бизнесу и сколько им готовы платить

Фото: pixabay.com

Конкуренция между компаниями за квалифицированных работников в следующем году ужесточится, уверены эксперты по подбору персонала. Ключевая причина – продолжающийся отток кадров за рубеж и высокая смертность в стране.

По оценкам рекрутеров, самый высокий спрос сохранится на инженеров, менеджеров, программистов, но также продавцов и людей рабочих специальностей. Подробнее о том, сколько бизнес готов платить работникам в этих сферах – в материале РБК-Украина.

В ближайшее время появится больше вакансий для специалистов по продажам, менеджеров по работе с клиентами, разработчиков программного обеспечения и других IT-специалистов, маркетологов и PR-менеджеров. Запрос на такие профессии, как отмечают аналитики, отвечает требованиям времени, поскольку бизнес все больше ориентируется на клиентов и "цифровизацию" экономики.

Вместе с тем, по оценкам экспертов по подбору кадров, в дефиците у работодателей представители рабочих профессий – инсталляторы, сервисные инженеры и автослесари.

"Претендентов на такие вакансии очень мало – часто на одну вакансию приходится менее одного резюме. Для сравнения: в среднем на рынке этот показатель равен 3-4, а в высококонкурентных сферах может доходить до 25", –поясняет руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала hh.ua Юлия Дрожжина.

Помимо этого, у бизнеса есть спрос на бухгалтеров, кредитных менеджеров и других финансовых сотрудников, уточняет эксперт портала robota.ua Татьяна Пашкина.

"Востребованы и соискатели без опыта работы. Это могут быть школьники от 16 лет, студенты, выпускники. Работодатели предпочитают нанимать молодежь, чтобы вырастить специалистов под свои требования. Кроме того, начинающим сотрудникам можно платить меньше зарплату, таким образом экономя на зарплатном фонде", – поясняет Пашкина.

Сколько просят и сколько платят

Если работодатель хочет заполучить в компанию квалифицированного сотрудника, ему часто приходится уступать в вопросе оплаты труда. Речь идет о добавке к изначальному предложению минимум в 15-20%. В среднем именно в этих пределах отличаются зарплатные ожидания в резюме и вакансиях, имеющихся у бизнеса. В 2020 году работодателям нужно готовиться к росту зарплат, считает Пашкина. Но это коснется далеко не всех.

"В первую очередь, зарплата вырастет для дефицитных направлений. Это производственники, разнорабочие, грузчики, монтажники, операторы станков, сварщики, машинисты, автомойщики, – поясняет эксперт robota.ua. – Нужно понимать, что сейчас в среднем по Украине рабочие получают 13,5-14,5 тысяч гривен, повара – 11,5-14,8 тысяч гривен, водители – 15-21 тысяч гривен. И это не предел, потому что тяжелый физический труд должен хорошо оплачиваться, иначе соискатели не будут идти на невыгодные условия".

Тогда как в hh.ua отмечают, что разные работодатели по одним и тем же специальностям могут предлагать очень широкий диапазон сумм для соискателей. "Разбег между верхней и нижней границами "зарплатной вилки" в вакансиях для одних и тех же специалистов могут отличаться в несколько десятков тысяч. К примеру, инженеров могут искать как на 15 тысяч, так и 50 тысяч гривен", – говорит Юлия Дрожжина.

Что же касается роста зарплат уже в этом году, по оценкам экспертов, в разных сферах динамика заметно отличается. Скажем, в этом году заработок для специалистов в сфере IT, админперсонала, транспорта и логистики уже поднялся на 15-20%. В то же время в сфере домашнего персонала, искусства, СМИ рост дохода составит лишь 3%.

"Если говорить о средних показателях, то за 2018 год зарплатные предложения в вакансиях выросли на 25-30%. В этом году темпы пока немного скромнее – 15-20%", – дополняет Дрожжина.

Госстат также отмечает постепенный рост номинальных зарплат. Если в сентябре 2018 года средний заработок в Украине составлял 9042 гривны, то в сентябре этого года он достиг 10687 гривен. Таким образом, за год уровень доходов вырос на 18,2%.

Население стареет и уезжает за границу

В следующем году борьба за специалистов ужесточится и по причине системных проблем на рынке труда, говорят эксперты. Речь идет не только об оттоке отечественных кадров за границу, но и естественном снижении численности населения. Смертность в стране давно превышает рождаемость.

Эти факторы серьезно усиливают конкуренцию в борьбе за сотрудников на украинском рынке. По мнению Пашкиной, данные вызовы еще больше усилятся, поскольку отечественных специалистов особенно манят предложения из Европы, к примеру, Германии или Польши.

"Может наблюдаться эффект домино. Если Германия оптимизирует свой закон по приему трудовых мигрантов, тогда в страну поедут "польские" украинцы. Соответственно, полякам придется подтягивать местные зарплаты, что привлечет на польский рынок труда уже заробитчан из Украины", – поясняет Пашкина.

По ее словам, уже сейчас зарплатные предложения за рубежом являются весьма привлекательными для отечественных специалистов. К примеру, строитель в Латвии может получить 45 тысяч гривен, разнорабочий в лесном хозяйстве во Франции – 37 тысяч гривен, рабочий на норковой ферме в Дании – 60 тысяч гривен.

Чтобы выдержать жесткую зарплатную конкуренцию, особенно по высококонкурентным профессиям, работодателям придется обеспечивать рост доходов своих специалистов в некоторых случаях даже до 30%, уверен экономист Иван Никитченко.

"К сожалению, миграционные процессы привели к тому, что дефицит квалифицированных кадров ощущается почти везде. В условиях открытого рынка с ЕС украинские компании должны конкурировать в качестве продукции и продуктивности труда с европейскими компаниями. Значит, персонал должен быть на уровне европейских компаний. Соответственно, ведущие специалисты смогут без труда найти себе работу в ЕС, с соответствующим уровнем зарплаты", – говорит собеседник.

По его словам, с такой проблемой столкнулась не только Украина, но и новые члены ЕС из Восточной Европы. Из этих стран отток кадров, особенно молодежи, происходит в Британию, Германию и Францию.

Чем заняться молодежи и пожилым людям

Эйджизм – дискриминация по возрасту, также является системной проблемой украинского рынка труда, считают эксперты. И это касается не только старшего поколения.

Если говорить о возрастной категории старше 45 лет, здесь люди, как правило, могут рассчитывать на работу продавцами, кассирами, курьерами, уборщиками. И им сложнее найти работу, которая соответствует их опыту и образованию, отмечает Пашкина.

"Работодатели стали чаще делать запрос, так сказать, на "дигитальных старичков". Так как люди старшего возраста уже имеют хороший опыт, ценят свободу в принятии решений, могут обучаться и хотят стабильности. Поэтому сейчас таких специалистов могут подбирать напрямую руководители, которые помогают обучить и подтянуть специалиста старшего возраста до нужной квалификации", – говорит Татьяна Пашкина.

Когда же молодежь пытается трудоустроиться официально, то сталкивается с проблемами иного рода. Дело в том, что, выбирая профессию, абитуриенты часто поступают на невостребованные в большом количестве специальности – менеджмент, экономика, юриспруденция. И после окончания ВУЗов таким выпускникам сложно найти работу.

"Также молодежь не спешит работать в сферах, которые имеют хорошие условия труда, но не являются престижными для школьников или студентов. В этот список можно включить профессии производственного или сельскохозяйственного толка", – уточняет Юлия Дрожжина.

Решением этих возрастных дисбалансов может стать поиск себя в профессии едва ли не на протяжении всей жизни, считает Иван Никитченко. На Западе считается нормальным успеть два или три раза сменить профессию в ходе построения карьеры. И речь идет не о месте работы или должности, а именно о специальности.

"В США люди очень просто переезжают в другие города из-за работы. А в Украине все еще считается нормальным просидеть всю жизнь на одном месте работы на одном предприятии. Это все начинается c ВУЗов, которые еще существуют в реалиях советской эпохи, выпуская кадры, которые не готовы к работе. Чтобы быть востребованным и конкурентным на старте карьеры, важно постоянно учиться, ходить на собеседования и общаться с представителями разных компаний, подтягивать важные навыки, например, в знании иностранных языков и различных программных продуктов", – уверен Никитченко.

В украинских компаниях ценят специалистов со знанием иностранных языков. Таким соискателям готовы платить зарплату в среднем на 30% больше по сравнению с теми, кто владеет только украинским и русским. А в таких сферах как банки и сельское хозяйство сотрудники со знанием английского могут рассчитывать на зарплату и в два раза болше.