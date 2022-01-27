"Кадровые выводы обязательны": Зеленский сделал заявление из-за расстрела военных в Днепре

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на расстрел военнослужащих в Днепре 27 января . Он заявил, что кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram -канал президента.

По его словам, любая помощь, необходимая близким жертв, должна быть предоставлена безотлагательно.

"Ожидаю от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления. Мотивы убийцы, то как такое стало возможным, - все должно быть проанализировано максимально подробно. Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время", - заявил Зеленский.

Расстрел на "Южмаше"

Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Артем Рябчук, 2001 года (21 год) сегодня ночью расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.

В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения. Его задержали утром в Днепропетровской области.