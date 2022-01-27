ru ua
Чт, 27 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Кадрові висновки обов'язові": Зеленський зробив заяву через розстріл військових в Дніпрі

Новость на русском →
Київ, Четвер 27 січня 2022 11:06
"Кадрові висновки обов'язові": Зеленський зробив заяву через розстріл військових в Дніпрі Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський відреагував на розстріл військовослужбовців в Дніпрі 27 січня. Він заявив, що кадрові висновки повинні бути зроблені в найближчий час.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал президента.

За його словами, будь-яка допомога, що потрібна близьким жертв, має бути надана невідкладно.

"Очікую від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину. Мотиви вбивці, те, як таке стало можливим, - усе має бути проаналізоване максимально детально. Обов’язкові кадрові висновки повинні бути зроблені в найближчий час", - заявив Зеленський.

Розстріл на "Южмаші"

Військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Артем Рябчук, 2001 року народження (21 рік) сьогодні вночі розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік.

У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення. Його затримали зранку в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, глава МВС України Монастирський заявив, що буде створено спеціальну комісію для вивчення обставин.

Усі подробиці розстрілу військовослужбовців у Дніпрі у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Дніпро
NEWS
Радники "нормандської четвірки" зустрілися в Парижі: перші подробиці
Радники "нормандської четвірки" зустрілися в Парижі: перші подробиці
DAILY
Команда Зеленського. Як і з ким "Слуга народу" готується йти на вибори в Раду
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Команда Зеленського. Як і з ким "Слуга народу" готується йти на вибори в Раду