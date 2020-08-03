Кадрові питання та пенсії: Кабмін провів позачергове засідання

Фото: Кабінет міністрів України (РБК-Україна)

В Україні підвищать пенсії сім'ям загиблих на Донбасі військових

Кабінет міністрів України вранці 3 серпня провів позачергове засідання. На порядку денному були кадрові питання та підвищення пенсій сім'ям військових.

Про це у Facebook повідомив представник Кабміну у Верховній раді, нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан.

За його словами, на засіданні ухвалили низку кадрових рішень. Зокрема, державним секретарем Міністерства фінансів України призначили Дмитра Самоненка (контракт на період карантину), а також погодили призначення Антона Бендика в. о. директора Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Крім того, за дорученням президента України Володимира Зеленського Кабмін затвердив проект постанови "Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб". Документ передбачає підвищення пенсійних виплат для 9,6 тисячі членів сімей військовослужбовців, загиблих під час участі в АТО/ОНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні призначили щомісячну допомогу одиноким пенсіонерам старше 80 років, які потребують стороннього догляду; розмір виплати становить 685 гривень.

Крім того, стало відомо, що у Кабміні готують програму підвищення пенсій на 2021 рік.