Кадровые комиссии при ГПУ не имеют права проводить аттестации прокуроров, - Горбатюк

Созданные при Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) кадровые комиссии не имеют права проводить аттестации прокуроров, поскольку в законе указано, что аттестацию должна проводить комиссия Офиса генпрокурора, который только планируют создать. Об этом рассказал руководитель управления спецрасследований Сергей Горбатюк, передает "Громадське".

Согласно закону о реформировании органов прокуратуры, все прокуроры и следователи, которые хотят работать в Офисе генпрокурора, должны пройти аттестацию, которую должна оценивать комиссия Офиса генпрокурора.

"Однако поскольку Офиса генпрокурора пока не существует, были созданы другие комиссии при ГПУ, которым поручили заниматься аттестацией. Таким образом, деятельность этих комиссий вне закона и, соответственно, их решения могут быть обжалованы и бесспорно отменены", - отметил Горбатюк, добавив, что пока неизвестно, по каким критериям выбирали членов комиссий, ведь открытого конкурса не было.

Напомним, ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка утвердил порядок прохождения аттестации прокурорами. Так, аттестация будет проводиться кадровыми комиссиями в три этапа. С помощью первых двух будут оцениваться знания и умения в применении закона, а также общие способности и навыки путем автоматизированного анонимного тестирования.