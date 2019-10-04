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Рябошапка утвердил порядок прохождения аттестации прокурорами

Новости » Политика    04.10.2019 - 10:01
Рябошапка утвердил порядок прохождения аттестации прокурорами
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Аттестация будет проводиться соответствующими кадровыми комиссиями в три этапа

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка утвердил порядок прохождения аттестации прокурорами. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Сообщается, что аттестация будет проводиться кадровыми комиссиями в три этапа. С помощью первых двух будут оцениваться знания и умения в применении закона, а также общие способности и навыки путем автоматизированного анонимного тестирования.

Последний этап - проверка профессиональной компетентности и добропорядочности на собеседовании, включающий также выполнение ситуационной задачи.

"Каждый этап обязательно проходить при личном присутствии прокурора. График, который составляет кадровая комиссия и место проведения тестирований и собеседования, а также имена прокуроров зачисленных к прохождению соответствующего этапа будут публиковаться на официальном сайте не позднее чем пяти календарных дней ", - говорится в сообщении.

Напомним, Рябошапка назначил нового прокурора Одесской области, им стал Максим Вихрь. Также генпрокурор назначил нового прокурора Харьковской области. Им стал Александр Фильчаков, который до этого был руководителем Харьковской местной прокуратуры №2 Харьковской области.

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