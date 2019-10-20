Кадрові комісії при ГПУ не мають права проводити атестацію прокурорів, - Горбатюк

Створені при Генеральній прокуратурі України (ГПУ) кадрові комісії не мають права проводити атестації прокурорів, оскільки в законі зазначено, що повинна проводити атестацію комісія Офісу генпрокурора, який тільки планують створити. Про це розповів керівник управління спецрозслідувань Сергій Горбатюк, передає "Громадське".

Згідно з законом про реформування органів прокуратури, прокурори і слідчі, які хочуть працювати в Офісі генпрокурора, повинні пройти атестацію, яку повинна оцінювати комісія Офісу генпрокурора.

"Однак оскільки Офісу генпрокурора поки не існує, були створені інші комісії при ГПУ, яким доручили займатися атестацією. Таким чином, діяльність цих комісій поза законом і, відповідно, їх рішення можуть бути оскаржені і безперечно скасовані", - зазначив Горбатюк, додавши, що поки невідомо, за якими критеріями обирали членів комісій, адже відкритого конкурсу не було.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка затвердив порядок проходження атестації прокурорами. Так, атестація проводитиметься кадровими комісіями в три етапи. З допомогою перших двох будуть оцінюватися знання та вміння в застосуванні закону, а також загальні здібності та навички шляхом автоматизованого анонімного тестування.