Кабмін перегляне рішення щодо статутів "Укренерго" та ОГТСУ, - джерела
Уряд України має намір переглянути рішення про зміну статутів "Укренерго" та "Оператора газотранспортної системи України", щоб не створювати проблем із міжнародними кредиторами.
Про це РБК-Україна повідомили кілька інформованих джерел.
"Рішення про зміну статутів буде скасовано або якось переглянуто", - сказав один зі співрозмовників.
Кабмін днями змінив статути цих компаній, посиливши вплив представників держави в наглядових радах на ухвалення рішень про призначення керівництва компаній.
Рішення було ухвалено без узгодження з кредиторами і може негативно вплинути на подальше фінансування "Укренерго" та ОГТСУ.
Проблема з кредиторами
Як заявив член енергетичного комітету Верховної Ради Максим Хлапук, така ситуація загрожує "Укренерго" не тільки втратою доступу до подальшого фінансування від ЄБРР у розмірі 141 млн євро, а й необхідністю дострокової сплати вже отриманих коштів у сумі 533 млн євро.
За його словами, всі кредити ЄБРР, а також кредити інших міжнародних фінансових установ містять умови, які чітко вказують, що статут компанії не може бути змінений без попереднього схвалення банків, які вже надали кредити.
Крім цього, за інформацією Хлапука, під загрозою опинилася реструктуризація боргових зобов'язань "Укренерго" перед власниками "зелених" облігацій сталого розвитку, під яку "Укренерго" планувала залучити 430 млн доларів на міжнародних ринках капіталу під гарантію DFC.
Минулого року Кабінет міністрів ухвалив рішення зупинити виплати за державними гарантіями, що забезпечують облігації "Укренерго". Це було зроблено в рамках реструктуризації боргу України.
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