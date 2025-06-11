Кабмін перегляне рішення щодо статутів "Укренерго" та ОГТСУ, - джерела

Уряд України має намір переглянути рішення про зміну статутів "Укренерго" та "Оператора газотранспортної системи України", щоб не створювати проблем із міжнародними кредиторами.

Про це РБК-Україна повідомили кілька інформованих джерел.

"Рішення про зміну статутів буде скасовано або якось переглянуто", - сказав один зі співрозмовників. Кабмін днями змінив статути цих компаній, посиливши вплив представників держави в наглядових радах на ухвалення рішень про призначення керівництва компаній. Рішення було ухвалено без узгодження з кредиторами і може негативно вплинути на подальше фінансування "Укренерго" та ОГТСУ.