UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Кадрові рішення та інциденти в осередках партії: політолог про ситуацію в "Європейскій солідарності"

Фото: лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Депутати партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка на місцях неодноразово ставали учасниками гучних інцидентів. Крім того, нещодавно керівну посаду в одному з осередків обійняв колишній член "Опозиційної платформи - За життя".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook політичного експерта Валентина Гладких.

Як приклад, він назвав Андрія Дрофу, який нещодавно очолив осередок "Європейської солідарності" у Кременчуці. Дрофа є депутатом міської ради,  обраний від нині забороненої ОПЗЖ.

Крім того, Валентин Гладких прокоментував справу проти колишнього кандидата від "ЄС" на Хмельниччині, екс-голови обласної МСЕК, Тетяни Крупи, яка фігурує в розслідуванні щодо організації схеми ухилення від військової служби. Політичний експерт зазначив, що за президентства Петра Порошенка у 2018 році Крупа отримала звання "Заслужений лікар України".

Гладких також нагадав про випадок, коли депутати "Європейської солідарності" з міськради Дніпра не були присутні на конференції з відновлення України, а перебували на той момент за кордоном. 

Після цього у медіа також з'явилася інформація про купівлю дорогих аксесуарів одним з депутатів із Дніпра - Камілем Примаковим. Водночас, підкреслює експерт, очільник ЄС відмовився давати оцінку діям своїх соратників.

Раніше повідомлялося, що народний депутат Петро Порошенко за серпень 2025 збагатився на майже 1 млрд гривень. Це підтверджують дані його декларації.

Нагадаємо, журналіст та колишній військовий розповів, що частину політиків з оточення Петра Порошенка та його помічників зарахували на службу до 206-го батальйону ТрО формально, без виконання бойових завдань.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро ПорошенкоЄвропейська солідарністьОпозиційна платформа За життя