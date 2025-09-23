Кадрові рішення та інциденти в осередках партії: політолог про ситуацію в "Європейскій солідарності"

Депутати партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка на місцях неодноразово ставали учасниками гучних інцидентів. Крім того, нещодавно керівну посаду в одному з осередків обійняв колишній член "Опозиційної платформи - За життя".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook політичного експерта Валентина Гладких.

Як приклад, він назвав Андрія Дрофу, який нещодавно очолив осередок "Європейської солідарності" у Кременчуці. Дрофа є депутатом міської ради, обраний від нині забороненої ОПЗЖ.

Крім того, Валентин Гладких прокоментував справу проти колишнього кандидата від "ЄС" на Хмельниччині, екс-голови обласної МСЕК, Тетяни Крупи, яка фігурує в розслідуванні щодо організації схеми ухилення від військової служби. Політичний експерт зазначив, що за президентства Петра Порошенка у 2018 році Крупа отримала звання "Заслужений лікар України".

Гладких також нагадав про випадок, коли депутати "Європейської солідарності" з міськради Дніпра не були присутні на конференції з відновлення України, а перебували на той момент за кордоном.

Після цього у медіа також з'явилася інформація про купівлю дорогих аксесуарів одним з депутатів із Дніпра - Камілем Примаковим. Водночас, підкреслює експерт, очільник ЄС відмовився давати оцінку діям своїх соратників.