ua en ru
Вт, 23 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Кадрові рішення та інциденти в осередках партії: політолог про ситуацію в "Європейскій солідарності"

Вівторок 23 вересня 2025 16:37
UA EN RU
Кадрові рішення та інциденти в осередках партії: політолог про ситуацію в "Європейскій солідарності" Фото: лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Депутати партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка на місцях неодноразово ставали учасниками гучних інцидентів. Крім того, нещодавно керівну посаду в одному з осередків обійняв колишній член "Опозиційної платформи - За життя".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook політичного експерта Валентина Гладких.

Як приклад, він назвав Андрія Дрофу, який нещодавно очолив осередок "Європейської солідарності" у Кременчуці. Дрофа є депутатом міської ради, обраний від нині забороненої ОПЗЖ.

Крім того, Валентин Гладких прокоментував справу проти колишнього кандидата від "ЄС" на Хмельниччині, екс-голови обласної МСЕК, Тетяни Крупи, яка фігурує в розслідуванні щодо організації схеми ухилення від військової служби. Політичний експерт зазначив, що за президентства Петра Порошенка у 2018 році Крупа отримала звання "Заслужений лікар України".

Гладких також нагадав про випадок, коли депутати "Європейської солідарності" з міськради Дніпра не були присутні на конференції з відновлення України, а перебували на той момент за кордоном.

Після цього у медіа також з'явилася інформація про купівлю дорогих аксесуарів одним з депутатів із Дніпра - Камілем Примаковим. Водночас, підкреслює експерт, очільник ЄС відмовився давати оцінку діям своїх соратників.

Раніше повідомлялося, що народний депутат Петро Порошенко за серпень 2025 збагатився на майже 1 млрд гривень. Це підтверджують дані його декларації.

Нагадаємо, журналіст та колишній військовий розповів, що частину політиків з оточення Петра Порошенка та його помічників зарахували на службу до 206-го батальйону ТрО формально, без виконання бойових завдань.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко Європейська солідарність Опозиційна платформа За життя
Новини
Politico пише про намір Зеленського йти на другий термін: звідки чутки і чи правда це
Politico пише про намір Зеленського йти на другий термін: звідки чутки і чи правда це
Аналітика
Чому країни Заходу почали визнавати незалежність Палестини і чим це загрожує
Роман Коткореспондент РБК-Україна Чому країни Заходу почали визнавати незалежність Палестини і чим це загрожує