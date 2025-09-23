Кадровые решения и инциденты в ячейках партии: политолог о ситуации в "Европейской солидарности"

Депутаты партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко на местах неоднократно становились участниками громких инцидентов. Кроме того, недавно руководящий пост в одной из ячеек занял бывший член "Оппозиционной платформы - За життя".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook политического эксперта Валентина Гладких.

В качестве примера он назвал Андрея Дрофу, который недавно возглавил ячейку "Европейской солидарности" в Кременчуге. Дрофа является депутатом городского совета, избранный от ныне запрещенной ОПЗЖ.

Кроме того, Валентин Гладких прокомментировал дело против бывшего кандидата от "ЕС" на Хмельнитчине, экс-главы областной МСЭК, Татьяны Крупы, которая фигурирует в расследовании об организации схемы уклонения от военной службы. Политический эксперт отметил, что при президентстве Петра Порошенко в 2018 году Крупа получила звание "Заслуженный врач Украины".

Гладких также напомнил о случае, когда депутаты "Европейской солидарности" из горсовета Днепра не присутствовали на конференции по восстановлению Украины, а находились на тот момент за границей.

После этого в медиа также появилась информация о покупке дорогих аксессуаров одним из депутатов из Днепра - Камилем Примаковым. В то же время, подчеркивает эксперт, глава ЕС отказался давать оценку действиям своих соратников.