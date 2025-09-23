ua en ru
Кадровые решения и инциденты в ячейках партии: политолог о ситуации в "Европейской солидарности"

Вторник 23 сентября 2025 16:37
Кадровые решения и инциденты в ячейках партии: политолог о ситуации в "Европейской солидарности" Фото: лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Депутаты партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко на местах неоднократно становились участниками громких инцидентов. Кроме того, недавно руководящий пост в одной из ячеек занял бывший член "Оппозиционной платформы - За життя".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook политического эксперта Валентина Гладких.

В качестве примера он назвал Андрея Дрофу, который недавно возглавил ячейку "Европейской солидарности" в Кременчуге. Дрофа является депутатом городского совета, избранный от ныне запрещенной ОПЗЖ.

Кроме того, Валентин Гладких прокомментировал дело против бывшего кандидата от "ЕС" на Хмельнитчине, экс-главы областной МСЭК, Татьяны Крупы, которая фигурирует в расследовании об организации схемы уклонения от военной службы. Политический эксперт отметил, что при президентстве Петра Порошенко в 2018 году Крупа получила звание "Заслуженный врач Украины".

Гладких также напомнил о случае, когда депутаты "Европейской солидарности" из горсовета Днепра не присутствовали на конференции по восстановлению Украины, а находились на тот момент за границей.

После этого в медиа также появилась информация о покупке дорогих аксессуаров одним из депутатов из Днепра - Камилем Примаковым. В то же время, подчеркивает эксперт, глава ЕС отказался давать оценку действиям своих соратников.

Ранее сообщалось, что народный депутат Петр Порошенко за август 2025 обогатился почти на 1 млрд гривен. Это подтверждают данные его декларации.

Напомним, журналист и бывший военный рассказал, что часть политиков из окружения Петра Порошенко и его помощников зачислили на службу в 206-й батальон ТРО формально, без выполнения боевых задач.

