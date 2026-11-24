Працівники залишають водоканал

За словами Яковенка, звільнення та виїзд працівників із Краматорська стали постійним процесом. Люди не витримують роботи в умовах, коли навіть звичайний вихід на зміну може становити загрозу для життя.

"За останні три місяці звільнилось близько 200 робітників", - повідомив директор підприємства.

Він навів приклад, коли сторож вирішив звільнитися після того, як неподалік від нього стався ракетний удар. Наступного ранку працівник прийшов на роботу та повідомив, що більше не готовий ризикувати й збирається виїхати.

"Все, остання крапка, більше я боюсь ходити на роботу, син приїхав, мене забирає", - згадує слова сторожа Яковенко.

За словами керівника, у таких випадках підприємство не намагається вмовляти людей залишитися. Якщо працівник ухвалив рішення звільнитися через небезпеку, йому допомагають зробити це без зволікань.

Ремонтні бригади працюють під загрозою

Кадрові втрати ускладнюють роботу водоканалу в умовах, коли потреба в ремонті інфраструктури залишається високою. Російські дрони атакують людей, фахівців і техніку, через що комунальники не можуть безпечно дістатися до всіх об'єктів.

За словами Яковенка, були випадки, коли ремонтні бригади атакували без повітряної тривоги та попередження. Працівники зазнавали поранень, а техніка отримувала пошкодження.

Для організації роботи підприємство стежить за активністю російських FPV-дронів і використовує інформацію від військових та місцевих груп про небезпечні райони. Працівники також отримали від донорів електробайки, захисні жилети й каски.

Водночас навіть наявність обладнання не гарантує безпеки. Якщо є інформація про загрозу, керівництво не відправляє бригаду на небезпечний об'єкт.

Керівник залишається в місті

Сам Валентин Яковенко працює на підприємстві з 1995 року. Він пояснив, що не вважає можливим залишити водоканал, поки той продовжує працювати, а рішення про подальшу діяльність залежить від безпекової ситуації та офіційних розпоряджень.

За його словами, підприємство має фахівців, обладнання та ресурси для відновлення водопостачання. Проте головною перешкодою залишається війна.