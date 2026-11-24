Работники уходят с водоканала

По словам Яковенко, увольнение и выезд работников из Краматорска стали постоянным процессом. Люди не выдерживают работы в условиях, когда даже обычный выход на смену может представлять угрозу жизни.

"За последние три месяца уволилось около 200 рабочих", - сообщил директор предприятия.

Он привел пример, когда сторож решил уволиться после того, как неподалеку от него произошел ракетный удар. На следующее утро сотрудник пришел на работу и сообщил, что больше не готов рисковать и собирается уехать.

"Все, последняя точка, больше я боюсь ходить на работу, сын приехал, меня забирает, - вспоминает слова сторожа Яковенко.

По словам руководителя, в таких случаях предприятие не пытается уговаривать людей остаться. Если работник принял решение уволиться из-за опасности, ему помогают сделать это без промедления.

Ремонтные бригады работают под угрозой

Кадровые потери затрудняют работу водоканала в условиях, когда потребность в ремонте инфраструктуры остается высокой. Российские дроны атакуют людей, специалистов и технику, из-за чего коммунальщики не могут безопасно добраться до всех объектов.

По словам Яковенко, были случаи, когда ремонтные бригады атаковали без воздушной тревоги и предупреждения. Работники получили ранения, а техника была повреждена.

Для организации работы предприятие следит за активностью российских FPV-дронов и использует информацию от военных и местных групп об опасных районах. Работники также получили от доноров электробайки, защитные жилеты и каски.

В то же время, даже наличие оборудования не гарантирует безопасности. Если есть информация об угрозе, руководство не отправляет бригаду на опасный объект.

Руководитель остается в городе

Сам Валентин Яковенко работает на предприятии с 1995 года. Он пояснил, что не может покинуть водоканал, пока тот продолжает работать, а решение о дальнейшей деятельности зависит от ситуации с безопасностью и от официальных распоряжений.

По его словам, у предприятия есть специалисты, оборудование и ресурсы для восстановления водоснабжения. Однако главным препятствием остается война.