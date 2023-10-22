Кадировці "винайшли" новий вид терору в Токмаку, - партизани

Окупанти продовжують залякувати місцеве населення на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у Токмаку Запорізької області кадировці захоплюють магазини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".
"Окупанти тероризують мешканців Токмака, Запорізької області. Повідомляється, що кадировці "віджимають" магазини у місцевих жителів під загрозами життю", - йдеться у повідомленні.
За даними партизанів, вони не беруть участь у бойових діях.
"Виють лише мобілізовані, зігнані з усієї Росії. Але самі росіяни оцінюють їхні бойові якості вкрай низько", - кажуть у "Атеш".
Також відзначається повальне пияцтво серед мобілізованих, яке призводить до злочинів проти місцевих жителів.
Нещодавно російські війська почали заселятися до багатоповерхових будинків у Токамаку, де вже живуть громадянські люди. Очевидно, вони не відходять від своєї вже знайомої тактики "живого щита" і намагаються прикритися людьми на випадок прориву українських сил. Крім того, окупанти посилюють оборону в районі Токмака, посилюють перевірки та збільшують кількість блокпостів у місті.
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