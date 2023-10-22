Кадировці "винайшли" новий вид терору в Токмаку, - партизани

"Окупанти тероризують мешканців Токмака, Запорізької області. Повідомляється, що кадировці "віджимають" магазини у місцевих жителів під загрозами життю", - йдеться у повідомленні.

За даними партизанів, вони не беруть участь у бойових діях.

"Виють лише мобілізовані, зігнані з усієї Росії. Але самі росіяни оцінюють їхні бойові якості вкрай низько", - кажуть у "Атеш".

Також відзначається повальне пияцтво серед мобілізованих, яке призводить до злочинів проти місцевих жителів.

Ситуація у Токмаку

Нещодавно російські війська почали заселятися до багатоповерхових будинків у Токамаку, де вже живуть громадянські люди. Очевидно, вони не відходять від своєї вже знайомої тактики "живого щита" і намагаються прикритися людьми на випадок прориву українських сил. Крім того, окупанти посилюють оборону в районі Токмака, посилюють перевірки та збільшують кількість блокпостів у місті.