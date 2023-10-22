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Кадыровцы "изобрели" новый вид террора в Токмаке, - партизаны

Фото: кадыровцы отжимают магазины в Токмаке Запорожской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты продолжают запугивать местное население на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Токмаке Запорожской области кадыровцы захватывают магазины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Оккупанты терроризируют жителей Токмака, Запорожской области. Сообщается, что кадыровцы "отжимают" магазины у местных жителей под угрозами жизни", - говорится в сообщении.

По данным партизан, они не принимают участие в боевых действиях.

"Воют лишь мобилизированные, согнанные со всей России. Но сами россияне оценивают их боевые качества крайне низко", - говорят в "Атеш".

Также отмечается повальное пьянство среди мобилизованных, которое приводит к преступлениям против местных жителей.

Ситуация в Токмаке

Недавно российские войска начали заселяться в многоэтажные дома в Токамаке, где уже живут гражданские люди. По всей видимости они не отходят от своей уже знакомой тактики "живого щита" и пытаются прикрыться людьми на случай прорыва украинских сил. Кроме того, оккупанты усиливают оборону в районе Токмака, ужесточают проверки и увеличивают количество блокпостов в городе.

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Запорожская область