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Кадиров заявив про "захоплення" села в Сумській області. В Україні спростували фейк

Фото: президент Чечні Рамзан Кадиров (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Інформація російських ЗМІ про захоплення прикордонного села Рижівка у Сумській області, не відповідає дійсності.

Про це заявив голова Білопільської громади Юрій Зарко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"У Рижівці на Сумщині немає російських військ", - сказав він.

Ввечері у неділю, 9 червня, президент Чечні Рамзан Кадиров заявив про начебто окупацію населеного пункту російськими військами. Його заяву розтиражували російські ЗМІ.

Ситуація в Сумській області

Лише за один день 8 червня російські загарбники 26 разів обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. Загалом було зафіксовано 59 вибухів.

Тим часом у Сумській області евакуюють ще низку населених пунктів у десятикілометровій зоні біля кордону з Росією.

За даними Держприкордонслужби, Росія не має достатньої кількості сил біля кордону для повторного наступу на Сумську область. Однак військові агресора можуть влаштовувати провокації.

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