Кадиров заявив про перехід в "Ахмат" 3 тисяч бойовиків ПВК "Вагнер"

Після смерті власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина 23 серпня 2023 року частину найманців перекинули до Білорусі. Британська розвідка оцінювала їхню кількість станом на липень 2023 року у кілька тисяч осіб.

За інформацією ISW, у Білорусі вагнерівці тренували місцевий спецназ МВС і військових.

У Головному управлінні розвідки Міноборони у січні 2024 року повідомили, що інша частина найманців знаходиться у підпорядкуванні ЗС РФ, ще одна - вступила до аналогічних приватних компаній.

У березні моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що частина найманців ПВК "Вагнер" виїхала з Білорусі до Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.