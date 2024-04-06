Кадыров заявил о переходе в "Ахмат" 3 тысячи боевиков ЧВК "Вагнер"

После смерти владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина 23 августа 2023 года часть наемников перебросили в Беларусь. Британская разведка оценивала их количество на июль 2023 года в несколько тысяч человек.

По информации ISW, в Беларуси вагнеровцы тренировали местный спецназ МВД и военных.

В Главном управлении разведки Минобороны в январе 2024 года сообщили, что другая часть наемников находится в подчинении ВС РФ, еще одна – вступила в аналогичные частные компании.

В марте мониторинговая группа "Беларуски Гаюн" сообщила, что часть наемников ЧВК "Вагнер" уехала из Беларуси в Россию.

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