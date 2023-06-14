Кадиров заявив про "ожилого" депутата Держдуми Делімханова

"Адам Султанович живий-здоровий і навіть не поранений. Я це знав з самого початку фейкового вкиду", - написав Кадиров.

При цьому чиновник країни-агресора почав цинічно звинувачувати українські засоби масової інформації у брехні.

Кадиров також додав, що він уже нібито встиг обговорити з Делімхановим та іншими своїми поплічниками становище та перерозподіл сил "кадировців".

Чутки про ліквідацію Делімханова

Нагадаємо, сьогодні, 14 червня, в українських та російських Telegram-каналах почали поширювати інформацію про вбивство чи поранення Делімханова на Запорізькому напрямку внаслідок удару ЗСУ.

Пізніше Кадиров злякався і почав благати українську розвідку надати йому інформацію про те, куди саме було завдано удару. Він хотів підкупити наших розвідників "щедрою винагородою".