Кадыров заявил об "ожившем" депутате Госдумы Делимханове

"Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен. Я это знал с самого начала фейкового вброса", - написал Кадыров.

При этом чиновник страны-агрессора начал цинично обвинять украинские средства массовой информации во лжи.

Кадыров также добавил, что он уже якобы успел обсудить с Делимхановым и другими своими приспешниками положение и перераспределение сил "кадыровцев".

Слухи о ликвидации Делимханова

Напомним, сегодня, 14 июня, в украинских и российских Telegram-каналах начали распространять информацию об убийстве или ранении Делимханова на Запорожском направлении в результате удара ВСУ.

Позже Кадыров испугался и начал умолять украинскую разведку предоставить ему информацию о том, куда именно был нанесен удар. Он хотел подкупить наших разведчиков "щедрым вознаграждением".