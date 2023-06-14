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Кадыров заявил об "ожившем" депутате Госдумы Делимханове

Фото: Рамзан Кадыров, глава Чечни (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что его "правая рука", депутат Госдумы Адам Делимханов жив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кадырова в Telegram.

"Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен. Я это знал с самого начала фейкового вброса", - написал Кадыров.

При этом чиновник страны-агрессора начал цинично обвинять украинские средства массовой информации во лжи.

Кадыров также добавил, что он уже якобы успел обсудить с Делимхановым и другими своими приспешниками положение и перераспределение сил "кадыровцев".

Слухи о ликвидации Делимханова

Напомним, сегодня, 14 июня, в украинских и российских Telegram-каналах начали распространять информацию об убийстве или ранении Делимханова на Запорожском направлении в результате удара ВСУ.

Позже Кадыров испугался и начал умолять украинскую разведку предоставить ему информацию о том, куда именно был нанесен удар. Он хотел подкупить наших разведчиков "щедрым вознаграждением".

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Государственная дума РФЧечняКадыровВойна России против Украины