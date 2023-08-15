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Кадиров вислужується перед Путіним, посилаючи свої війська на фронт, - британська розвідка

Фото: Кадиров служить перед Путіним (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Війська, сформовані на території Чечні, відіграють помітну роль у війні з Україною. Рамзан Кадиров демонструє свою відданість Володимиру Путіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, у заяві від 10 серпня чеченський лідер Рамзан Кадиров визнав присутність чеченського батальйону "Восток-Ахмат" у запеклому протистоянні на Оріхівській ділянці фронту Запорізької області.

У коментарях Кадирова підкреслюється роль одного з головних чеченських підрозділів у цій ключовій області.

За даними британки розвідки, "Восток-Ахмат" офіційно підпорядковується 42-й мотострілецькій дивізії Південного військового округу, яка діяла в районі селища Роботине.

"Чеченські сили є відносно невеликим, але помітним компонентом російських сил в Україні. Кадиров, ймовірно, активно просуває роль своїх підрозділів частково для того, щоб зміцнити свою репутацію прихильника Путіна", - зазначають у Міноборони Британії.

Позиція Кадирова

Нагадаємо, міноборони РФ видало наказ про те, що всі найманці мають підписати контракт із військовим відомством РФ. Це стало одним із приводів для заколоту гурту "Вагнера" наприкінці червня.

Водночас міноборони Росії підписало контракт із групою кадировців "Ахмат". Таким чином глава Чечні Рамзан Кадиров демонстративно підкорився військовому відомству, хоча раніше неодноразово критикував його.

Детальніше про роль Кадирова у війні читайте у матеріалі РБК-Україна "Піхотинець Путіна". Як Кадиров впливає на Кремль і яка його роль у війні проти України”.

 

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