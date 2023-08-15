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Кадыров выслуживается перед Путиным, посылая свои войска на фронт, - британская разведка

Фото: Кадыров выслуживается перед Путиным (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Войска, сформированные на территории Чечни, играют заметную роль в войне с Украиной. Рамзан Кадыров демонстрирует свою преданность Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в заявлении от 10 августа чеченский лидер Рамзан Кадыров признал присутствие чеченского батальона "Восток-Ахмат" в ожесточенном противостоянии на Ореховском участке фронта Запорожской области.

В комментариях Кадырова подчеркивается сохраняющаяся роль одного из главных чеченских подразделений в этой ключевой области.

По данным британкой разведки, "Восток-Ахмат" официально подчиняется 42-й мотострелковой дивизии Южного военного округа, которая действовала в районе поселка Работино.

"Чеченские силы составляют относительно небольшой, но заметный компонент российских сил в Украине. Кадыров, вероятно, активно продвигает роль своих подразделений отчасти для того, чтобы укрепить свою репутацию сторонника Путина", - отмечают в Минобороны Британии.

Позиция Кадырова

Напомним, минобороны РФ издало приказ о том, что все наемники должны подписать контракт с военным ведомством РФ. Это стало одним из поводов для мятежа группы "Вагнера" в конце июня.

В то же время, минобороны России подписало контракт с группой кадыровцев "Ахмат". Таким образом, глава Чечни Рамзан Кадыров демонстративно подчинился военному ведомству, хотя ранее неоднократно критиковал его.

Подробнее о роли Кадырова в войне читайте в материале РБК-Украина "Пехотинец Путина". Как Кадыров влияет на Кремль и какая его роль в войне против Украины".

 

 

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