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Кадыров вербует боевиков "ДНР" в ряды своей армии, чтобы усилить власть, - ЦНС

Новина українською →
Понедельник 06 марта 2023 15:42
Кадыров вербует боевиков "ДНР" в ряды своей армии, чтобы усилить власть, - ЦНС Фото: глава Чечни Рамзан Кадыров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Глава Чечни Рамзан Кадыров начал вербовать боевиков "ДНР" в ряды своей армии, чтобы усилить власть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Кадыров усиливает свое влияние на временно оккупированных территориях Украины, а его боевики "обеспечивают порядок" в Донецкой области. В ЦНС отмечают, что фактически они занимаются репрессиями в захваченных городах.

На местах назначаются чиновники по согласованию самого Кадырова. Также в регионы направили более 300 кадиев (судьи, применяющие законы шариата). Эти факты могут свидетельствовать о том, что Кадыров намерен, чтобы его боевики выполняли основную функцию управления на оккупированных территориях.

"Теперь глава "ДНР" Денис Пушилин согласовал "подготовку" боевиков "ДНР" в университете спецназа, расположенного в Чечне. Кроме этого, личная гвардия Кадырова пополняется новыми лицами, что также изменяет баланс сил в будущем перераспределении власти", - говорится в сообщении.

Это еще больше усиливает влияние Кадырова на оккупированных территориях, ведь теперь фактически он будет готовить тех, кто будет отвечать за личную охрану гауляйтеров.

Напомним, что у главы Чечни Рамзана Кадырова серьезные проблемы со здоровьем.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров захотел создать свою частную военную компанию после завершения работы на государственной службе.

Глава Чечни Рамзан Кадыров все больше закрепляется на захваченных территориях Донбасса и усиливает там свое влияние.

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