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Кадиров перебуває у важкому стані, - розвідка

Фото: Рамзан Кадиров (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський, Уляна Безпалько

Глава Чечні у РФ Рамзан Кадиров зараз перебуває у важкому стані. Мова йде не про поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова.

У ЗМІ з'явилася інформація, що нібито Кадиров кілька днів перебуває в комі, а лікарі ніяк не можуть йому допомогти.

Юсов підтвердив інформацію про певні проблеми зі здоров'ям у глави Чечні, однак про кому не йдеться. 

"Рамзан Кадиров зараз перебуває у важкому стані. Це не поранення", - сказав представник ГУР.

Проблеми зі здоров'ям у Кадирова

Раніше видання Bild повідомляло, що у глави Чечні Рамзана Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям.

За останній час він сильно погладшав, має дуже опухлий вигляд, а на відео він часто не може розплющити очі. Передбачається, що у Кадирова серйозні проблеми з нирками. Так стверджує колишній заступник прем'єр-міністра Ічкерії Ахмед Закаєв, який перебуває у вигнанні.

Кадиров привіз до Чечні лікаря з Об'єднаних Арабських Еміратів, тому що не довіряє московським лікарям. Доктор Ясін Ібрагім М. Ель-Шахат, завідувач ниркового відділення лікарні "Бурджіл" в Абу-Дабі, прилетів до Грозного, щоб лікувати Кадирова.

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Російська ФедераціяЧечняКадиров