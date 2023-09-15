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Кадыров находится в тяжелом состоянии, - разведка

Фото: Рамзан Кадыров (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский, Ульяна Безпалько

Глава Чечни в РФ Рамзан Кадыров сейчас находится в тяжелом состоянии. Речь идет не о ранении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова.

В СМИ появилась информация, что якобы Кадыров несколько дней находится в коме, а врачи никак не могут ему помочь.

Юсов подтвердил информацию об определенных проблемах со здоровьем у главы Чечни, однако о коме речь не идет. 

"Рамзан Кадыров сейчас находится в тяжелом состоянии. Это не ранение", - сказал представитель ГУР.

Проблемы со здоровьем у Кадырова

Ранее издание Bild сообщало, что у главы Чечни Рамзана Кадырова серьезные проблемы со здоровьем.

За последнее время он сильно поправился, имеет очень опухший вид, а на видео он часто не может открыть глаза. Предполагается, что у Кадырова серьезные проблемы с почками. Так утверждает бывший заместитель премьер-министра Ичкерии Ахмед Закаев, который находится в изгнании.

Кадыров привез в Чечню врача из Объединенных Арабских Эмиратов, потому что не доверяет московским врачам. Доктор Ясин Ибрагим М. Эль-Шахат, заведующий почечным отделением больницы "Бурджил" в Абу-Даби, прилетел в Грозный, чтобы лечить Кадырова.

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Российская ФедерацияЧечняКадыров