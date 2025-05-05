Кадиров готується передавати "трон" наступнику: ЗМІ дізнались, хто може очолити Чечню

Стан здоров'я голови Чеченської Республіки продовжує погіршуватись, у зв'язку з чим він активував процес передачі влади. Можливим наступником може стати син Адам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування "Новой газети Европы".
Від початку лютого у Кадирова змінився спосіб життя. Згідно з даними джерел, сьогодні він регулярно проводить час в приватній клініці "Аймед", а інколи навіть залишається там ночувати під наглядом лікарів.
Зокрема голова Чечні пересувається на власному кортежі здебільшого лише Грозним, а для поїздок республікою доводиться користуватись вертольотом санітарної авіації.
У лютому ж робоча діяльність Кадирова звелась до публікацій у соціальних мережах, яку веде його пресслужба. Водночас представницькі функції делегував голова уряду Магомед Даудов.
Ба більше, голові Чечні навіть довелось пропустити низку престижних подій, серед яких:
Зокрема він проігнорував урочистості, що присвячені Дню конституції Чечні й вперше за роки свого правління пропустив виступ по місцевому телебаченню з нагоди свята Ід аль-Фітр, що завершує важливий для мусульман Рамадан.
Загалом у Кадирова 14 дітей, серед яких лише шестеро станом на сьогодні досягли повноліття. Також лише двоє наразі відіграють помітну роль у його планах на майбутнє:
Айшат стала першою дитиною Кадирова, яка почала займатись бізнесом, а також будувати кар'єру на держслужбі. Після неї цією ж доріжкою пішли інші діти голови Чечні. Водночас Айшат залишається єдиною, про кого можна сказати, що вона змогла себе реалізувати в якості бізнесвумен, чиновниці та регіональної політикині.
Водночас як пише "Новая газета Европа", Кадиров робить ставку в питанні наступника саме на Адама, якого в Чечні називають "молодою копією Рамзана".
Зокрема ключовим сигналом змін пріоритетів Кадирова стала несподівана відставка його доньки Айшат з посади віцепрем'єра. Держслужбу разом з нею покинули ще дві доньки голови Чечні - Хутмат й Хадижат.
Як пояснює "Новая газета Европа", Кадиров не здатний змінити Конституцію Росію, яка не дозволяє передачу влади його синам через їхню молодість.
У 2023-му, коли через хворобу для Кадирова розпочався зворотній відлік, перед ним постало питання щодо майбутнього устрою Чечні. Саме тоді, як розповідають джерела, в сім'я та ближньому колі почав формуватись відповідний план. Станом на лютий 2025-го обриси плану стають більш явними. Загалом влада Кадирова завжди стояла на трьох стовпах:
Завданням Кадирова є спроба перебудувати основу своєї влади. Йдеться про збереження контролю над силовими структурами в руках родини, а також над бізнес-активами, що охоплюють усі сфери економіки Чечні.
Також важливим елементом плану є отримання від диктатора Росії особистих гарантій для своїх дітей. Без них реалізація плану не має шансів, тому домагатися цих гарантій голова Чечні почав ще у 2023-му зі знайомства дітей з Путіним.
"Якщо цей план втілиться в життя, будь-яка призначена на посаду глави республіки людина "не з сім'ї" опиниться в ситуації, коли її фактичну владу буде урізано... Тому йому доведеться рахуватися з реальними утримувачами влади в Чечні - спадкоємцями Кадирова і чеченськими кланами, які стоять за їхніми спинами", - пише "Новая газета Европа".
У 2023-му різні джерела, у тому ж числі й українське Головне управління розвідки (ГУР) повідомляли про "критичний стан" Кадирова. У відповідь пресслужба голови Чечні оприлюднила відео, на якому останній прогулюється парком, але незрозуміло, коли саме воно було знято.
Зокрема Тумсо Абдурахманов стверджував, що у голови Чечні можуть відмовляти нирки, а "діаліз не допомагає".
Детальніше про те, хто такий Кадиров та що відомо про його хворобу - у матеріалі РБК-Україна.
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