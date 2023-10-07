Кадиров на день народження Путіна запропонував скасувати вибори президента РФ

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров пропонує "тимчасово" скасувати вибори президента Росії. Таку заяву він зробив на акції у Грозному з нагоди дня народження Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чечня сьогодні".
"Я пропоную, зараз, коли йде СВО (війна проти України, - ред.), одноголосно ухвалити рішення, що на виборах у нас буде один кандидат - Володимир Володимирович Путін. Або тимчасово скасувати вибори", - заявив Кадиров.
За його словами, він не бачить іншу людину на посаді президента Росії. Кадиров також вкотре заявив, що всі проблеми Росії нібито від ЄС та НАТО.
Зазначимо, згідно з російським законодавством вибори президента мають відбутися 17 березня 2024 року. Остаточне рішення про дату буде прийнято Радою Федерації РФ не раніше ніж за 100 днів (8 грудня 2023 року) і не пізніше ніж за 90 днів (18 грудня 2023 року) до дня голосування.
Сьогодні Путіну виповнився 71 рік.
Нагадаємо, наприкінці вересня на тлі чуток про хворобу Рамзана Кадирова російський президент провів із ним зустріч у Кремлі. Як вважають західні аналітики, цязустріч стала відповіддю на лояльність Кадирова після збройного заколоту "Вагнера" у червні 2023 року.
Докладніше про чинного лідера Чечні читайте у матеріалі "Хто такий Рамзан Кадиров і навіщо він Путіну".
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