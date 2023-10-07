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Кадыров в день рождения Путина предложил отменить выборы президента РФ

Фото: Владимир Путин и Рамзан Кадыров (GettyImages)
Автор: Данила Крамаренко

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предлагает "временно" отменить выборы президента России. Такое заявление он сделал на акции в Грозном по случаю дня рождения Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Чечня сегодня".

"Я предлагаю, сейчас, когда идет СВО (война против Украины, - ред.), единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат - Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы", - заявил Кадыров.

По его словам, он не видит другого человека на посту президента России. Кадыров также в очередной раз заявил, что все проблемы России якобы от ЕС и НАТО.

Отметим, согласно российскому законодательству выборы президента должны пройти 17 марта 2024 года. Окончательное решение о дате будет принято Советом Федерации РФ не ранее чем за 100 дней (8 декабря 2023) и не позднее чем за 90 дней (18 декабря 2023) до дня голосования.

Сегодня Путину исполнился 71 год.

 

 

Напомним, в конце сентября на фоне слухов о болезни Рамзана Кадырова российский президент провел с ним встречу в Кремле. Как полагают западные аналитики, эта встреча стала ответом на лояльность Кадырова после вооруженного мятежа "Вагнера" в июне 2023 года.

Подробнее о действующем лидере Чечни читайте в материале "Кто такой Рамзан Кадыров и зачем он Путину".

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Владимир ПутинРоссийская ФедерацияКадыров