Кадыров в день рождения Путина предложил отменить выборы президента РФ

"Я предлагаю, сейчас, когда идет СВО (война против Украины, - ред.), единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат - Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы", - заявил Кадыров.

По его словам, он не видит другого человека на посту президента России. Кадыров также в очередной раз заявил, что все проблемы России якобы от ЕС и НАТО.

Отметим, согласно российскому законодательству выборы президента должны пройти 17 марта 2024 года. Окончательное решение о дате будет принято Советом Федерации РФ не ранее чем за 100 дней (8 декабря 2023) и не позднее чем за 90 дней (18 декабря 2023) до дня голосования.

Сегодня Путину исполнился 71 год.