Кадыровцы подписали контракт с минобороны РФ, от которого отказались наемники "Вагнера"

Министерство обороны России заявило, что подписало контракт с группой кадыровцев "Ахмат", на следующий день после того, как влиятельный российский главарь наемников Евгений Пригожин отказался это сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Подписание последовало за приказом о том, что все отряды наемников должны подписать контракты до 1 июля и быть взяты под контроль министра обороны Сергея Шойгу, поскольку Москва пытается установить свой контроль над частными армиями, воющими от ее имени в Украине.

Взамен наемники получат те же льготы и защиту, что и регулярные войска, включая выплаты для них и их семей, если они будут ранены или убиты.

Позиция Пригожина

Пригожин, который ведет непрекращающуюся вражду с министерством обороны РФ и обвиняет его в том, что оно не обеспечивает адекватными поставками боеприпасов его наемников "Вагнера" в Украине, заявил в воскресенье, что откажется подписывать любой такой контракт.

Он заявил, что Шойгу "не может нормально управлять воинскими формированиями".

Частная армия Кадырова

Контракт, подписанный министерством обороны, был заключен с военизированной группировкой "Ахмат", которую часто называют частной армией Рамзана Кадырова, лидера Чеченского региона, формально находящегося в составе России.

В отличие от Пригожина, Кадыров в последнее время воздерживается от критики минобороны РФ. Члены этих двух групп открыто поссорились, а один из близких союзников Кадырова в четверг назвал Пригожина блоггером, который все время кричит о проблемах.

Командир "Ахмата" Аптий Алаудинов, принимавший участие в подписании контракта, заявил, что за последние 15 месяцев подразделение подготовило и направило в Украину десятки тысяч "добровольцев".

Москва заявила в пятницу, что силы "Ахмата" находятся в районе города Марьинка в Донецкой области на востоке Украины.