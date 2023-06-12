Кадыровцы подписали контракт с минобороны РФ, от которого отказались наемники "Вагнера"
Министерство обороны России заявило, что подписало контракт с группой кадыровцев "Ахмат", на следующий день после того, как влиятельный российский главарь наемников Евгений Пригожин отказался это сделать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Подписание последовало за приказом о том, что все отряды наемников должны подписать контракты до 1 июля и быть взяты под контроль министра обороны Сергея Шойгу, поскольку Москва пытается установить свой контроль над частными армиями, воющими от ее имени в Украине.
Взамен наемники получат те же льготы и защиту, что и регулярные войска, включая выплаты для них и их семей, если они будут ранены или убиты.
Позиция Пригожина
Пригожин, который ведет непрекращающуюся вражду с министерством обороны РФ и обвиняет его в том, что оно не обеспечивает адекватными поставками боеприпасов его наемников "Вагнера" в Украине, заявил в воскресенье, что откажется подписывать любой такой контракт.
Он заявил, что Шойгу "не может нормально управлять воинскими формированиями".
Частная армия Кадырова
Контракт, подписанный министерством обороны, был заключен с военизированной группировкой "Ахмат", которую часто называют частной армией Рамзана Кадырова, лидера Чеченского региона, формально находящегося в составе России.
В отличие от Пригожина, Кадыров в последнее время воздерживается от критики минобороны РФ. Члены этих двух групп открыто поссорились, а один из близких союзников Кадырова в четверг назвал Пригожина блоггером, который все время кричит о проблемах.
Командир "Ахмата" Аптий Алаудинов, принимавший участие в подписании контракта, заявил, что за последние 15 месяцев подразделение подготовило и направило в Украину десятки тысяч "добровольцев".
Москва заявила в пятницу, что силы "Ахмата" находятся в районе города Марьинка в Донецкой области на востоке Украины.
Напомним, минобороны РФ издало приказ о том, что все наемники должны подписать контракт с военным ведомством РФ. Однако глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его боевики не подпишут контракты. По его словам, указы или приказы Шойгу должны распространяться исключительно на министерство обороны и на тех, кто находится в рамках министерства обороны.
По данным британской разведки, министр обороны России Сергей Шойгу демонстрирует высокую публичную активность, в то время как Украина ускоряет наступательные операции. Шойгу хочет поддерживать положительный имидж перед лицом все более откровенной критики со стороны некоторых соотечественников
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