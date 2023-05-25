"Кадирівці" масово грабують офіси та магазини у Запорізькій області, - ЦНС

На окупованих територіях Запорізької області зафіксовано численні випадки, коли бойовики глави Чечні Рамзана Кадирова вламувались на територію офісів та магазинів, власники яких виїхали на підконтрольну Україні територію, і грабували їх.

Викрадене майно "кадирівці" вивозять на територію РФ. Дана практика вже стала систематичною, а окупаційна "поліція" відмовляється реагувати на дані випадки.

"Кадирівці" на тимчасово окупованих територіях України

У Запорізької області нещодавно була зафіксована присутність окупантів з особистих загонів лідера Чечні Рамзана Кадирова.

Зокрема, на окуповану частину регіону був перекинутий мотострілецький батальйон "Південь-Ахмат".

Окрім того, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області зараз перебуває велика кількість "кадирівців", які вживають спиртні напої та у п’яному вигляді чіпляються до місцевих мешканців, наносячи їм тілесні ушкодження, зокрема із застосуванням холодної зброї.

Ситуація на окупованій частині Запорізької області

Окупанти в Запорізькій області намагаються завербувати чоловіків до свого війська та відправити на війну проти України. Для цього використовують різні методи.

Раніше російські окупанти оголосили масову "евакуацію" в Запорізькій області, проте місцеві не охоче погоджуються покидати свої домівки. При цьому колаборанти та ставленики загарбників раді тікати до Криму чи в Росію.

Окрім того, росіяни з води будують лінії оборони у захопленій частині Запорізької області. Загарбники спеціально затоплюють поля, аби спробувати ускладнити рух української техніки під час контрнаступу.