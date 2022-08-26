ua ru
Пт, 26 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Поработали партизаны". Гайдай заявляет, что псевдореферендума в Луганской области пока не будет

Новина українською →
Луганск, Пятница 26 августа 2022 11:05
"Поработали партизаны". Гайдай заявляет, что псевдореферендума в Луганской области пока не будет Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Руслан Гаращенко

Псевдореферендума в оккупированных районах Луганской области в ближайшее время не будет из-за нестабильной ситуации безопасности на захваченных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"Несмотря на все стремления оккупантов в краткосрочной перспективе провести "выборы без выбора" в Луганской области, в ближайшее время этого феерического беззакония не произойдет. Причина – отличная работа украинских партизан", - написал он.

Гайдай рассказал, что в последнее время значительно активизировалось движение сопротивления, благодаря которому ВСУ точно уничтожают склады и базы оккупантов.

"Поэтому у оккупантов даже нет вариантов, где хранить бюллетени, чтобы они не превратились в пепел. Кроме того, временно оккупированные территории усеяны проукраинскими открытками с "приветами". Оккупанты живут в ужасе, что скоро за ними придут", - добавил глава Луганской ОВА.

По данным Гайдая, в "администрации" главаря "ЛНР" постоянно проходят совещания с участием россиян, которые требуют от боевиков навести порядок в "республике".

"Однако все поисковые меры псевдоправохранителей по выявлению смельчаков, под носом орков напоминающих о том, что Луганская область - это Украина и против оккупации, не увенчались успехом. Поэтому оккупационные власти вынуждены отсрочить проведение "референдума" на неопределенный срок из-за нестабильной ситуации безопасности", - подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 25 августа украинские партизаны взорвали российский штаб под Мелитополем. Там оккупанты готовились к так называемому "референдуму" и раздавали российские паспорта.

Ранее мы писали, что во временно оккупированных районах Херсонской области местные жители препятствуют подготовке захватчиков к псевдореферендумам о присоединении к РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Референдум Донбасс
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов: названы новые потери России
ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать