Качество смесевого бензина в Украине находится под вопросом, - эксперты

ООО "Стандарт Ойл-2000", эксклюзивный производитель бензинов для сети АЗС "БРСМ Нафта", в первом полугодии 2021 года выпустил 67,5 тыс. тонн смесевых нефтепродуктов, использовав 14,6 тыс. тонн различных топливных компонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные акцизных деклараций, выданных "Стандарт Ойл-2000".

Согласно официальным данным, базовым компонентом для бензина А-95 и альтернативного топлива выступает бензин А-92.

Рецептура менялась от месяца к месяцу, в частности содержание А-92 в марке А-95 варьировалось от 82% до 92%, в спиртосодержащем топливе - 52-55%.

Также в разных пропорциях добавлялись метилтретбутиловый эфир (МТБЭ), изопентановая фракция, риформат (продукт нефтепереработки с высоким содержанием ароматических углеводородов), этанол и неизвестные безакцизные компоненты.

Согласно документам, в первом полугодии 2021 года "Стандарт Ойл 2000" заплатил с 1000 л произведенного бензина А-95 в среднем 104 грн акцизного сбора (базовая ставка составляет 213 евро/л, или 7 180 грн/тонн), с тонны альтернативного топлива - 503 грн (базовая ставка 162 евро/л, или 5 448 грн/тонн).

Таким образом, уплата акциза данным производителем по бензину А-95 составила 2% от базовой ставки, по альтернативному топливу - 9%.

В Консалтинговой группе "А-95" обращают внимание, что сеть "БРСМ" является единственной среди крупных сетей, которая торгует топливом, произведенным в условиях нефтебаз и мини-НПЗ.

"Если самостоятельно производить бензин из компонентов так выгодно, почему больше никто этого не делает? На рынке достаточно более финансово мощных и технологически продвинутых компаний с нефтебазами и мощными лабораторными комплексами, которые могли бы без труда сделать то же самое, но они предпочитают закупать заводское топливо", - говорит аналитик Консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн.

В этой связи он ставит под сомнение соответствие данных акцизных деклараций реальной рецептуре бензинов, реализуемых в сети "БРСМ", а также техническую возможность "Стандарт Ойл 2000" обеспечить контроль качества выпускаемого топлива в условиях постоянно меняющихся рецептур.

"Спецоператоры группы "БРСМ" - "Катма Груп" и "Стандарт Ойл" - открыто закупают на рынке нефть, газовый конденсат, импортируют октаноповышающие растворители, в Гадяче "Стандарт Ойл 2000" арендует мини-НПЗ, вырабатывая прямогонный бензин и дизтопливо… но всей этой массы безакцизных компонентов мы не видим в рецептуре и налоговых документах. Или они просто скрываются под подакцизными?" - добавляет эксперт, отмечая, что ни один из государственных органов не осуществляет контроль за данным производством.