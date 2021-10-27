Якість сумішевого бензину в Україні під питанням, - експерти

ТОВ "Стандарт Ойл-2000", ексклюзивний виробник бензинів для мережі АЗС "БРСМ Нафта", у першому півріччі 2021 року випустив 67,5 тис. тонн сумішевих нафтопродуктів, використавши 14,6 тис. тонн різних паливних компонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані акцизних декларацій, виданих "Стандарт Ойл-2000".

Згідно з офіційними даними, базовим компонентом для бензину А-95 та альтернативного палива виступає бензин А-92.

Рецептура змінювалася від місяця до місяця, зокрема вміст А-92 у марці А-95 варіювався від 82% до 92%, у паливі - 52-55%.

Також у різних пропорціях додавалися метилтретбутиловий ефір (МТБЕ), ізопентанова фракція, риформат (продукт нафтопереробки з високим вмістом ароматичних вуглеводнів), етанол та невідомі безакцизні компоненти.

Згідно з документами, у першому півріччі 2021 року "Стандарт Ойл 2000" заплатив з 1000 л виробленого бензину А-95 в середньому 104 грн акцизного збору (базова ставка становить 213 євро/л, або 7 180 грн/тонн), з тонни альтернатив 503 грн (базова ставка 162 євро/л, або 5448 грн/тонн).

Таким чином, сплата акцизу даним виробником за бензином А-95 склала 2% від базової ставки, за альтернативним паливом - 9%.

У Консалтинговій групі "А-95" привертають увагу, що мережа "БРСМ" є єдиною серед великих мереж, яка торгує паливом, виробленим в умовах нафтобаз та міні-НПЗ.

"Якщо самостійно виробляти бензин з компонентів так вигідно, чому більше ніхто цього не робить? На ринку досить фінансово потужніших і технологічно просунутих компаній з нафтобазами і потужними лабораторними комплексами, які могли б легко зробити те ж саме, але вони вважають за краще закуповувати заводське паливо", - каже аналітик Консалтингової групи "А-95" Артем Куюн.

У зв'язку з цим він ставить під сумнів відповідність даних акцизних декларацій реальній рецептурі бензинів, що реалізуються в мережі "БРСМ", а також технічну можливість "Стандарт Ойл 2000" забезпечити контроль якості випуску палива в умовах постійно змінних рецептур.

"Спецоператори групи "БРСМ" - "Катма Груп" і "Стандарт Ойл" - відкрито закуповують на ринку нафту, газовий конденсат, імпортують октанопідвищувальні розчинники, в Гадячі "Стандарт Ойл 2000" орендує міні-НПЗ цієї маси безакцизних компонентів ми не бачимо в рецептурі та податкових документах. Чи вони просто ховаються під підакцизними?" - додає експерт, зазначаючи, що жоден з державних органів не здійснює контроль за даним виробництвом.