В Кабуле в жилой дом попал снаряд, пострадали три человека

Как сообщается, пострадали женщина и двое детей

В результате попадания снаряда в жилой дом, который произошел сегодня, 24 июля, в центре Кабула, пострадали по меньшей мере трое людей. Об этом сообщает Tolo News.

Как сообщается, после того как снаряд попал в дом, вскоре раздались еще два взрыва, однако снаряды попали в склон ближайших гор.

Как сообщили в полиции, в результате одного из взрывов пострадали женщина и двое детей.

Напомним, 22 июля, в Кабуле смертник совершил самоподрыв в аэропорту. От атаки пострадали представители служб безопасности и гражданские лица, в том числе один ребенок.

Также отмечалось, что до этого аэропорт покинул кортеж вице-президента Афганистана Абдул-Рашида Дустума, который прибыл из Турции, где он провел последний год. В результате атаки вице-президент не пострадал.

Также сообщалось, что в результате атаки смертника в аэропорту рядом с Кабулом, погибли 23 человека, еще 107 пострадали.