Вибух у Кабулі: кількість жертв збільшилась до 23 людей

Ще 107 людей постраждали

Внаслідок атаки смертника в аеропорту поруч з Кабулом, кількість жертв зросла до 23 людей, ще 107 постраждали. Про це повідомив представник міністерства охорони здоров’я Афганістану, передає AFP.

Як зазначається, серед постраждалих - мирні жителі та дитина.

Відповідальність за теракт узяло на себе терористичне угруповання "Ісламська Держава".

Як раніше повідомлялось, внаслідок теракту в аеропорту Кабула постраждало 14 людей, а поранення отримали щонайменше 60 людей.

Відзначимо, що 22 липня у Кабулі смертник здійснив самопідрив в аеропорту. Від атаки постраждали представники служб безпеки і цивільні особи, в тому числі одна дитина.

Також зазначалось, що до цього аеропорт покинув кортеж віце-президента Афганістану Абдула-Рашида Дустума, який прибув з Туреччини, де він провів останній рік. У результаті атаки віце-президент не постраждав.

Додамо, що він вважається лідером узбецької меншини в Афганістані.