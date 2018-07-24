У Кабулі у житловий будинок влучив снаряд, постраждали троє людей

Як повідомляється, постраждали жінка і двоє дітей

В результаті потрапляння снаряду у житловий будинок, який стався сьогодні, 24 липня, у центра Кабула, постраждали щонайменше троє людей. Про це повідомляє Tolo News.

Як повідомляється, після того як снаряд влучив в будинок, невдовзі пролунали ще два вибухи, однак снаряди влучили у схил найближчої гори.

Як повідомили в поліції, в результаті одного з вибухів постраждали жінка і двоє дітей.

Нагадаємо, 22 липня, у Кабулі смертник здійснив самопідрив в аеропорту. Від атаки постраждали представники служб безпеки і цивільні особи, в тому числі одна дитина.

Також зазначалось, що до цього аеропорт покинув кортеж віце-президента Афганістану Абдула-Рашида Дустума, який прибув з Туреччини, де він провів останній рік. У результаті атаки віце-президент не постраждав.

Також повідомлялося, що внаслідок атаки смертника в аеропорту поруч з Кабулом, загинули 23 особи, ще 107 постраждали.