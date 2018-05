В Кабуле во время атаки на главу МВД погиб полицейский

Еще пятеро человек получили ранения

В столице Афганистана вследствии атаки на министра внутренних дел погиб полицейский. Об этом сообщает AFP news agency.

Еще пятеро гражданских получили ранения, в том числе 17-летняя Севита Сабери. Девушку доставили в больницу.

Всего было несколько взрывов. Вследствии первого взрыва был также ранен полицейский Муджибулла Набизада.

"Нападавшие использовали два автомобиля, чтобы подобраться ближе к зданию министерства внутренних дел. Были задействованы восемь нападавших, один взорвал взрывчатое вещество, еще семь были убиты", - сказал представитель министерства внутренних дел Наджиб Даниш.

Террористическая группировка "Исламское государство" ("ИГ") взяла на себя ответственность за нападение.

Все нападавшие были убиты силами безопасности.

В свою очередь Al Jazeera News сообщает, что нападавших было 10.

