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В Кабуле во время атаки на главу МВД погиб полицейский

НовостиПроисшествия    30.05.2018 - 16:58
Фото: место происшествия (twitter.com/STcom)
Фото: место происшествия (twitter.com/STcom)

Еще пятеро человек получили ранения

В столице Афганистана вследствии атаки на министра внутренних дел погиб полицейский. Об этом сообщает AFP news agency.

Еще пятеро гражданских получили ранения, в том числе 17-летняя Севита Сабери. Девушку доставили в больницу.

Всего было несколько взрывов. Вследствии первого взрыва был также ранен полицейский Муджибулла Набизада.

"Нападавшие использовали два автомобиля, чтобы подобраться ближе к зданию министерства внутренних дел. Были задействованы восемь нападавших, один взорвал взрывчатое вещество, еще семь были убиты", - сказал представитель министерства внутренних дел Наджиб Даниш.

Террористическая группировка "Исламское государство" ("ИГ") взяла на себя ответственность за нападение.

Все нападавшие были убиты силами безопасности.

В свою очередь  Al Jazeera News сообщает, что нападавших было 10.

Напомним, ранее сообщалось, что возле здания министерства внутренних дел Афганистана в Кабуле прогремели взрывы и была слышна стрельба.

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Теги публикации: Кабул, атака, ИГИЛ, Афганистан  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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