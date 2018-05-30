В Кабуле во время атаки на главу МВД погиб полицейский

Еще пятеро человек получили ранения
В столице Афганистана вследствии атаки на министра внутренних дел погиб полицейский. Об этом сообщает AFP news agency.
Еще пятеро гражданских получили ранения, в том числе 17-летняя Севита Сабери. Девушку доставили в больницу.
Всего было несколько взрывов. Вследствии первого взрыва был также ранен полицейский Муджибулла Набизада.
"Нападавшие использовали два автомобиля, чтобы подобраться ближе к зданию министерства внутренних дел. Были задействованы восемь нападавших, один взорвал взрывчатое вещество, еще семь были убиты", - сказал представитель министерства внутренних дел Наджиб Даниш.
Террористическая группировка "Исламское государство" ("ИГ") взяла на себя ответственность за нападение.
Все нападавшие были убиты силами безопасности.
#UPDATE Militants kill one in attack on interior ministry in Kabul https://t.co/yzySqJQi1E— AFP news agency (@AFP) May 30, 2018
В свою очередь Al Jazeera News сообщает, что нападавших было 10.
UPDATE: A coordinated assault on the interior ministry building in Kabul has ended with all 10 attackers killed https://t.co/LLdLfv7eeK pic.twitter.com/YoVBhhfRVv— Al Jazeera News (@AJENews) 30 травня 2018 р.
Напомним, ранее сообщалось, что возле здания министерства внутренних дел Афганистана в Кабуле прогремели взрывы и была слышна стрельба.